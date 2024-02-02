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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

6 ميداليات ذهبية و4 فضيات لنادي المنيا في بطولة الساندا للكونغ فو

نادي المنيا يحصد
نادي المنيا يحصد 10 ميداليات

حصد نادي المنيا الرياضي 6 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية خلال مشاركته في بطولة الساندا للكونغ فو، على كأس اللواء سمير فؤاد، والتي أقيمت برعاية وتنظيم من الاتحاد الإفريقي على صالة ستاد القاهرة الدولي للفئات العمرية تحت "12، 14، 16 سنة".

شارك فريق المنيا خلال المنافسات بـ12 لاعبا، تمكن خلالها 6 لاعبين من تحقيق المركز الأول، وهم اللاعبون: "جوثام جون بولس، محمد ياسر، خالد أيمن فؤاد، مصطفى محمد، مروان محمد، عبد الرحمن أيمن".

بينما تمكن 4 لاعبين من تحقيق المركز الثاني وهم: حمزه محمد ومهاب احمد ومازن حماد وأحمد عادل، وخرج من المنافسات اللاعبين الحسن فتحي ويوسف أحمد.

ويقوم بتدريب فريق الكونغ فو بنادي المنيا الكابتن عصام النمر المدير الفني ويعاونه أحمد ضاحي المدير الإداري تحت إشراف المهندس علي بهاء فكري عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط.

يشار إلى أن "الساندا" هو نظام قتالي تم تطويره بناءً على دراسة وممارسات الكونغ فو التقليدية وتقنيات القتال القتالية الحديثة فهو يجمع بين الملاكمة والكيك بوكسينج التلامس الكامل والذي يتضمن مسافة قريبة واللكمات والركلات المتتالية السريعة مع المصارعة والإسقاط والرمي والاكتساح والركل. 

6 ميداليات اتحاد الأفريقي القاهرة الدولي الكيك بوكسينج صالة ستاد القاهرة الدولي نادي المنيا الرياضي

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