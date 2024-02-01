تماثل 37 مصابا بالتسمم للشفاء بعد تناولهم وجبة فول وطعمية بالمنيا |شاهد

تماثل 37 شخصا من أهالي عزبة العقولة بكفر مهدى بمركز العدوة شمال محافظة المنيا بعد إصابتهم بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة فطار تحتوي على فول وطعمية من أحد مطاعم العزبة.

فقد أصيب العشرات بإعياء شديد وقئ واسهال بعد تناولهم وجبة الإفطار وقام أهالي المصابين بالاتصال بسيارات الإسعاف لسرعة نجدة المصابين وعلى الفور هرعت السيارات الي العزبة لنقل المصابين للمستشفى وتلقي العلاج.

كما قامت مديرية الصحة بسحب عينات من الوجبة المكونة من " الفول والطعمية" للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وخلوها من اي ملوثات.

وكلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالتوجه الى مركزى العدوة ومغاغة شمال المحافظة بحضور سعودى عبد الرحمن عضو مجلس النواب ومحمد عبد الحفيظ عضو مجلس الشيوخ وذلك عقب تلقى غرفة العمليات اخطارا بحالات اشتباه بتسمم غذائي لعدد من أبناء عزبة العقولة بكفر مهدى التابعة لمجلس قروى صفانية بمركز العدوة.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ان مستشفى العدوة المركزى استقبلت 30 حالة تعانى من أعراض قئ وإعياء تتراوح ما بين بسيطة إلى منعدمة عقب تناولهم وجبة الإفطار، مؤكدا خروج جميع الحالات عقب تلقيها العلاج اللازم وكذلك 7 حالات أخرى بمستشفى مغاغة وتقرر خروجهم جميعا من المستشفى بعد تلقيهم للعلاج.

وأوضح وكيل وزارة الصحه انه تم سحب عينات الفول والطعمية من المطعم الذي تم شراء وجبات إفطار الحالات المشتبه فى تسممها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وخلوها من أى ملوثات.



يشار إلى ان الأجهزة الأمنية بالمنيا تلقت اخطار من المستشفى بإصابة 37 شخص بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة الإفطار فول وطعمية في إحدي قري مركز العدوة وهم ابراهيم. ن. ا 39 سنة ومحمود. ع. م 23 سنة وأمل. ف. ر 28 سنة وأحمد. ر. ز 7 سنوات وريم. ع. م 13 سنة وشقيقها بلال 6 سنوات ورسلان. ا. ا 29 سنة وحسن. ع. ح 7 سنوات وفرحة. م. م 3 سنوات وعيد. ع. ح 76 سنة وسيف. ع. م 5 سنين وعمرو. ا. ب 6 سنوات وشقيقتيه رحمة 5 سنوات وفايزة 8 سنوات وأحمد. ع. ع 12 سنة وخطاب. م. ن 50 سنة ويوسف. ع. ش عامين وملك. ع. س5 سنين وسالم. و. س 8 سنين وشقيقته خديجة 11 سنة وأسماء. ن. م 13 سنة ويوسف. م. ع 8 سنوات وشقيقته مريم 5 سنوات وفريحة. م. ر 5 سنوات ومنصور. ف. م 35 سنة وملك. ف. خ 13 سنة وشقيقتها أسماء 15 سنة وشيماء عودة . ع. ع 30 سنة وفتحيه. ش. ا 40 سنة وسارة. م. ر 20 سنة وآدم. ا. ع 5 سنوات وشقيقتيه سجدة 3 سنوات وخديجة 4 سنوات وشاهين. ح. ش 58 سنة وابنته ابتسام 25 سن، علاء ا. ا. ن عامين، وشقيقته منار 19 سنة.

وتجرى الاجهزة الامنية تحريتها حول الواقعة والتحقق مما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وبتوقيع الكشف الطبي عليهم تبين إصابتهم باشتباه تسمم وأنهم يعانون من قىء واسهال وغثيان بالمعدة وجرى اسعافهم وعمل غسيل معدة لعدد منهم وتقرر خروج البعض منهم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وفحص مصدر الأطعمة التي تناولها المصابون من احد المطاعم.

إصابة عدد من أهالي العقولة بتسمم غذائي

إصابة عدد من أهالي العقولة بتسمم غذائي

إصابة عدد من أهالي العقولة بتسمم غذائي

إصابة عدد من أهالي العقولة بتسمم غذائي