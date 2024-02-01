مشروعات في 294 قرية.. حياة كريمة بالمنيا تنظم احتفالية لتكريم المتطوعين بالمبادرة

نظمت مؤسسة حياة كريمة تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا احتفالية تكريم متطوعيها اليوم على مسرح ديوان عام محافظة المنيا بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأحمد العمدة مسئول حياة كريمة بالمنيا وبمشاركة عدد من رؤساء المدن ومديري المديريات والشركات والمؤسسات، وعدد من متطوعي مؤسسة حياة كريمة من شركاء التنمية وذلك لما قدموه من جهد وعطاء فى كافة المبادرات الخدمية والتنموية لخدمة أهالي المحافظة.

وقدم المشاركون فى الحفل التحية لمحافظ المنيا على دعمه ومتابعته المستمرة لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) لتطوير الريف المصرى المنفذة فى ١٩٢ قرية و تخدم ٣ مليون نسمة فى نطاق ٥ مراكز ضمن المرحلة الأولى بإجمالى ٣٢٠٩ مشروعات، بالاضافة الى ١٠٢ قرية بالمرحلة الثانية وتخدم مليونا و٥٠٠ ألف من أبناء مركزى سمالوط وبنى مزار .