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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يوجه بمتابعة 37 حالة اشتباه في تسمم غذائي بمركز العدوة

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتابع الحالة الصحية لعدد من المصابين

كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا  الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا بالتوجه الى مركزى العدوة ومغاغة شمال المحافظة بحضور  سعودى عبد الرحمن عضو مجلس النواب و محمد عبد الحفيظ عضو مجلس الشيوخ وذلك عقب تلقى غرفة العمليات إخطارا بحالات اشتباه بتسمم غذائي لعدد من أبناء عزبة العقولة بكفر مهدى التابعة لمجلس قروى صفانية بمركز العدوة.

 

 

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من جانبه، أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن مستشفى العدوة المركزى استقبلت اليوم الخميس الساعة ٩ صباحا ٣٠ حالة تعانى من أعراض قيء وإعياء تتراوح ما بين بسيطة إلى منعدمة عقب تناولهم وجبة الإفطار، مؤكدا خروج جميع الحالات عقب تلقيها العلاج اللازم وكذلك ٧ حالات بمستشفى مغاغة وخروجهم جميعا من المستشفى.

 وتم سحب عينات الفول والطعمية من المطعم الذي تم شراء وجبات إفطار الحالات المشتبه فى تسممها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات و خلوها من أى ملوثات.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تسمم غذائي مستشفى العدوة المركزي وكيل وزارة الصحة خروج العلاج اللازم الفول والطعمية الحالات المشتبه

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