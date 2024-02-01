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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إصابة 37 شخصا باشتباه تسمم عقب وجبة فاسدة بإحدى قرى المنيا|التفاصيل الكاملة

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

ننشر في صدى البلد التفاصيل الكاملة لإصابة 37 شخص فى إحدى قري مركز العدوة شمال  المنيا بالتسمم  اثر تناولهم وجبة إفطار فاسدة تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لبدء التحقيق في الحادثة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطار من المستشفى حيث تم التأكد من إصابة 37 شخص بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة الإفطار فول وطعمية في إحدي قري مركز العدوة وهم إبراهيم. ن. ا 39 سنة ومحمود. ع. م 23 سنة وأمل. ف. ر 28 سنة وأحمد. ر. ز 7 سنوات وريم. ع. م 13 سنة وشقيقها بلال 6 سنوات ورسلان. ا. ا 29 سنة وحسن. ع. ح 7 سنوات وفرحة. م. م 3 سنوات وعيد. ع. ح 76 سنة وسيف. ع.  م 5 سنين وعمرو. ا. ب 6 سنوات وشقيقتيه رحمة،5 سنوات وفايزة 8 سنوات وأحمد. ع. ع 12 سنة وخطاب. م. ن 50 سنة ويوسف. ع. ش عامين وملك. ع. س5 سنين وسالم. و. س  8 سنين وشقيقته خديجة 11 سنة وأسماء. ن. م 13 سنة ويوسف. م. ع 8 سنوات وشقيقته مريم 5 سنوات وفريحة. م. ر 5 سنوات ومنصور. ف. م 35 سنة وملك. ف. خ 13 سنة وشقيقتها أسماء 15 سنة وشيماء عودة . ع. ع 30 سنة وفتحيه. ش. ا 40 سنة وسارة. م. ر 20 سنة وآدم. ا. ع 5 سنوات، وشقيقتيه سجدة 3 سنوات وخديجة 4 سنوات وشاهين. ح. ش 58 سنة، وابنته ابتسام 25 سن، علاء ا. ا.  ن عامين، وشقيقته منار، 19 سنة

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وتجرى الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة والتحقق مما إذا كانت هناك شبهة جنائية  من عدمه

وبتوقيع الكشف الطبي عليهم، تبين إصابتهم باشتباه تسمم، وأنهم يعانون من قىء واسهال وغثيان بالمعدة، وجرى اسعافهم وعمل غسيل معدة لعدد منهم، وتقرر خروج البعض منهم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وفحص مصدر الأطعمة التي تناولها المصابون. 

 

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