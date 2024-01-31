مكافأة 1000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنيا

عقد مجلس جامعة المنيا، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني للجامعة، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس.

في بداية المجلس قدم الدكتور عصام فرحات، الشكر لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين وجميع من ساهموا في إنجاح وحسن سير العملية الامتحانية خلال الفصل الدراسي الأول، وسرعة إعلان النتائج.

كما أقر صرف مكافأة 1000 جنيه؛ تقديرًا لجهودهم خلال هذه الفترة والارتقاء بالعملية التعليمية، وذلك وفقاً للضوابط المُنظمة في هذا الشأن.