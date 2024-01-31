الانتهاء من تبطين 40 ترعة..مزارعو المنيا: مشروع التأهيل رشد المياه وجمل القرى|شاهد

فوائد بالجمله حققها مشروع تأهيل وتبطين الترع والمساقي والمصارف بالمنيا والذي يعد احد اهم المشروعات الحيويه التي توليها الدوله اهميه كبيرة للتحول إلى نظم الري الحديث تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق المشروع للحفاظ على المياه والعمل علي ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد المائية في الزراعية.

يقول رمضان أبو الخير مزارع ان مشروع تبطين الترع يعد من افصل المشروعات التي نفذتها الدوله من أجل المزارعين فالمشروع ساهم بشكل كبير فى وصول مياه الري لنهايات الترع والحفاظ عليها بشكل مستمر مما سهل علينا ري اراضينا بعدما كنا نعاني من نقص المياه فى الترعة وعدم وصولها للنهايات.



وأضاف قاسم ثابت مزارع أن التبطين حافظ على المياه فى الترع مما يعود بالنفع على مصلحة الفلاح مشيرا أن الري كان يقوم بتطهير الترع والمساقي على فترات لرفع القمامة والمخلفات وورد النيل والآن أصبح الوضع مختلفا فأصبح مظهر الترع مظهر حضاري وجميل.



وأوضح نادى محروس مزارع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يهتم كثيرا بمصلحة الفلاح بصورة كبيرة من أجل النهوض بقطاع الزراعة، مطالبا بتكثيف الرقابة من قبل اجهزة الري والزراعة للحفاظ على نظافة الترع واتخاذ اجراءات حاسمة ضد أي شخص يقوم بإلقاء المخلفات فيها.

وأشار بهير سلطان مزارع أن المشروع كان حلم لأن مياه الري كانت لا تصل لأرضه بسهوله كبيرة، مشيرا أنه كان فى السابق كان يعاني بشكل كبير وكان يرفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة من الترعة أثناء الري اما الان فالترعة نظيفة ويمكنه ري أرضه بسهولة ويسر.

ويضيف زكي خلف مزارع أن المشروع رسم الفرحة على وجوه جميع المزارعين موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه على تنفيذ هذا المشروع القومي الضخم والذي يصب فى مصلحة الفلاح.

ومن جانبه أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية تواصل تأهيل وتبطين الترع على مستوى مراكز المحافظة التسع، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن خطة وزارة الري لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة، مشيرا إلى أن مشروع تبطين الترع له فوائد متعددة أولها الشكل الجمالى والحضارى، وفوائد فنية مثل زيادة سرعة المياه ووصولها إلى نهايات الترع، وتحسين جودة المياه، و ترشيد الطاقة التي كانت تستخدم في ضخ مياه الآبار وترشيد استخدام المياه وتحسين البيئة والصحة العامة .

حيث واصلت الوحدة المحلية أعمال تبطين ترع طوخ الخيل بالتعاون مع مديرية الري والموارد المائية وتم الانتهاء من تبطين 40 ترعة بنطاق قرية طوخ الخيل بداية من الترع المتآخمة لقرية طوخ وصفط الغربية وأبو عياد مروراً بعزبة مهني والبكل من الجهة الغربية وصولا لقرية محجوب وعمار علاق وأبو بريدعه في الاتجاه الشمالي الغربي وصولا إلي قري المرح ومحمد عبد الله وحتي عزبة سليم باشا وانتهاءً بقرية ادمو من جهة الشمال بنسبة تنفيذ بلغت 70 ٪ .

تبطين الترع والمساقى بالمنيا

تبطين الترع والمساقى بالمنيا