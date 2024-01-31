عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من تبطين 40 ترعة..مزارعو المنيا: مشروع التأهيل رشد المياه وجمل القرى|شاهد

تبطين الترع والمساقى
تبطين الترع والمساقى بالمنيا

فوائد بالجمله حققها مشروع تأهيل وتبطين الترع والمساقي والمصارف بالمنيا والذي يعد احد اهم المشروعات الحيويه التي توليها الدوله اهميه كبيرة للتحول إلى نظم الري الحديث تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق المشروع للحفاظ على المياه والعمل علي ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد المائية في الزراعية.

يقول رمضان أبو الخير مزارع ان مشروع تبطين الترع يعد من افصل المشروعات التي نفذتها الدوله من أجل المزارعين فالمشروع ساهم بشكل كبير فى وصول مياه الري لنهايات الترع والحفاظ عليها بشكل مستمر  مما سهل علينا ري اراضينا بعدما كنا نعاني من نقص المياه فى الترعة وعدم وصولها للنهايات. 

وأضاف قاسم ثابت مزارع أن التبطين حافظ على المياه فى الترع مما يعود بالنفع على مصلحة الفلاح مشيرا أن الري كان يقوم بتطهير الترع والمساقي على فترات لرفع القمامة والمخلفات وورد النيل والآن أصبح الوضع مختلفا فأصبح مظهر الترع مظهر حضاري وجميل. 

وأوضح نادى محروس مزارع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يهتم كثيرا بمصلحة الفلاح بصورة كبيرة من أجل النهوض بقطاع الزراعة، مطالبا بتكثيف الرقابة من قبل اجهزة الري والزراعة للحفاظ على نظافة الترع  واتخاذ اجراءات حاسمة ضد أي شخص يقوم بإلقاء المخلفات فيها.

محافظ المنيا يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين

صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية القطوشة بمركز سمالوط.. غدا

وأشار بهير سلطان مزارع أن المشروع كان حلم لأن مياه الري كانت لا تصل لأرضه بسهوله كبيرة، مشيرا أنه كان فى السابق كان يعاني بشكل كبير وكان يرفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة من الترعة أثناء الري اما الان فالترعة نظيفة ويمكنه ري أرضه بسهولة ويسر.

ويضيف زكي خلف  مزارع أن المشروع رسم الفرحة على وجوه جميع المزارعين موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه على تنفيذ هذا المشروع القومي الضخم والذي يصب فى مصلحة الفلاح.

ومن جانبه أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية تواصل تأهيل وتبطين الترع على مستوى مراكز المحافظة التسع، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن خطة وزارة الري لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة، مشيرا إلى أن مشروع تبطين الترع له فوائد متعددة أولها الشكل الجمالى والحضارى، وفوائد فنية مثل زيادة سرعة المياه ووصولها إلى نهايات الترع، وتحسين جودة المياه، و ترشيد الطاقة التي كانت تستخدم في ضخ مياه الآبار وترشيد استخدام المياه وتحسين البيئة والصحة العامة .

حيث واصلت الوحدة المحلية أعمال تبطين ترع طوخ الخيل بالتعاون مع مديرية الري والموارد المائية وتم الانتهاء من تبطين 40 ترعة بنطاق قرية طوخ الخيل بداية من الترع المتآخمة لقرية طوخ وصفط الغربية وأبو عياد مروراً بعزبة مهني والبكل من الجهة الغربية وصولا لقرية محجوب وعمار علاق وأبو بريدعه في الاتجاه الشمالي الغربي وصولا إلي قري المرح ومحمد عبد الله وحتي عزبة سليم باشا وانتهاءً بقرية ادمو من جهة الشمال بنسبة تنفيذ بلغت 70  ٪ .

تبطين الترع والمساقى بالمنيا
تبطين الترع والمساقى بالمنيا
تبطين الترع والمساقى بالمنيا
تبطين الترع والمساقى بالمنيا
تبطين الترع والمساقى بالمنيا
تبطين الترع والمساقى بالمنيا
الاستخدام الأمثل الجمالى الترع والمساقى التبطين الانتهاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الزراعة تأهيل وتبطين الترع محافظ المنيا موارد المائية مظهر حضاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

أولاد الموظفين بس.. الدستورية تصدر مبدأها فى قضية شغلِ الوظائف العامة

بعد التراجع عن ضمه.. نجم الأهلي السابق يرفض العودة ومحاولات لإقناعه

صفقتان جديدتان .. إسلام صادق يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

بعد خروج المغرب|إعلامي شهير يفتح النار على فيتوريا واتحاد الكرة.. فما السبب

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين

محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات لمواجهة التقلبات الجوية

إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكى وميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

لخلافات أسرية .. وفاة شخص بـ قرص سام في مغاغة

صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية القطوشة بمركز سمالوط.. غدا

إزالة 112 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا

حملات مكثفة لرفع الإشغالات بشوارع المنيا.. صور

ضبط 182 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

ترشيحاتنا

أصعب 72 ساعة في الشتاء.. 6 نصائح لقيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان.. لجنة الفتوى توضح

الانتهاء من تبطين 40 ترعة..مزارعو المنيا: مشروع التأهيل رشد المياه وجمل القرى|شاهد

سعر الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

عودة كيروش| اتجاه لإقالة فيتوريا.. ووزير الرياضة يُرحّب بعودة مدرب المنتخب السابق

«خطة النواب» تناقش موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي .. اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجاكيت قصير وبوت طويل.. نور الزاهد تثير ضجة بملابسها عبر إنستجرام |شاهد

جندي روسي يُنهي حياة زميله بضربة «RPG».. والجيش الأوكراني يعلق

شاهد.. فيديو يوثق مشاهد مأساوية أثناء نزوج الفلسطينيين وسط الحرب

إصابة العضلات تستغرق وقتا|هل يساهم كلوب في تجديد عقود ثلاثي ليفربول؟..وموقف صلاح

فيديو

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يرقصون بشكل هيستيري .. تعرف على السبب

مقطع فيديو لـ مطرب شهير يضرب زميله بالحذاء في بريطانيا.. شاهد

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ