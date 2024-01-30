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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 112 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

 

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واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 112 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 34 حالة تعد على أرض أملاك دولة جاءت بواقع 3 حالات بمركز بني مزار، وحالتين بمركز المنيا، و29 حالة بمركز ملوي، إلى جانب إزالة 71 حالة تعد على الأرض الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، بالإضافة إلي 7 حالات إيقاف وإزالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الموجه الـ 22 لإزالة التعديات تعدي على الأراضى الزراعية املاك الدولة الوحدات المحلية البناء المخالف إزالة التعديات تحرير محاضر

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