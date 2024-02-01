تموين المنيا يضبط 122 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 122 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 100 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- عدم وجود ميزان - توقف بدون عذر – اختراق ماكينة مخبز- تصرف وتجميع - عدم وجود سجلات )، و21 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- شهادة صحية - سلع مجهولة المصدر)، بالإضافة الى تحرير مخالفة في مجال المواد البترولية.