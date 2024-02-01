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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طقس شديد البرودة وغيوم تكسي سماء المنيا

غيوم تملي السماء
غيوم تملي السماء بالمنيا

تشهد محافظة المنيا طقس شديد البرودة ووجود غيوم كثيفة تملئ سماء المحافظة وتوقعات بسقوط أمطار.

ومن جانبه وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز بالمحافظة، بالتعامل الفوري مع التقلبات الجوية التى تشهدها المحافظة والتى نتج عنها هطول أمطار غزيرة فى بعض المناطق ، وذلك بالتنسيق المباشر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لشفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز.

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لاى مستجدات متوقعة نتيجة لموجة الطقس السيئ وهطول الأمطار، موجها بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد، وكسح تجمعات المياه ، وتيسير الحركة المرورية والمشاه مشددا على المتابعة المستمرة من قبل رؤساء الوحدات المحلية لرصد أى حالة طارئة و أن غرفة العمليات الرئيسة بديوان عام المحافظة تتابع على مدار الساعة سوء الأحوال الجوية لتلقي أي مشكلات وحلها فورا.

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وتهيب المحافظة بجميع المواطنين والسائقين وقائدي المركبات بتوخي الحذر خاصة على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية ، وعدم الإقتراب من أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة.

وتستقبل المحافظة شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أي احداث طارئة على رقم الخط الساخن 114و غرفة العمليات الرئيسية 2320001 و2342200 .

 

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