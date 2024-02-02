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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم مسئول أمن إدارة تعليم ملوى رجلا مثاليا على مستوي المنيا

تكريم مسؤل أمن تعليم
تكريم مسؤل أمن تعليم ملوي

كرمت الإدارة العامة للأمن بوزارة التربية والتعليم مسئول الأمن بإدارة ملوى التعليمية جنوب المنيا محمد فتحي محمود كمسئول الأمن المثالي علي مستوي محافظة المنيا للعام 2023/2024 جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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يأتي ذلك وفي إطار حرص الإدارة العامة للأمن علي الاهتمام بالعنصر البشري كعنصر هام في عناصر العملية التعليمية ونظرا لما يقوم به مسئولي الأمن من مجهودات كبيرة لها أكبر الأثر في انتظام وحسن سير العملية التعليمية وكذلك احتواء المشاكل وايجاد الحلول المناسبة لها."

ورأت الإدارة العامة للأمن اثابة وتكريم محمد فتحي محمود كمسئول الأمن المثالي علي مستوي محافظة المنيا للعام 2023/2024.
 

 

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى سير العملية التعليمية

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