المنيا.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي بسمالوط

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط بشمال المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة تسبب الحادث في إصابة عبد الرحمن. ع. خ 30 سنة سائق، وأحمد. ج. ح 20 سنة ومحمد. ب. ع 15 سنة محمد. س. ع 17 سنة طلاب مقيمين جميعا بمحافظة بني سويف.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.