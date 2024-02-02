وسط ظروف غامضة.. العثور على جثة شاب في صحراء المنيا

عثر أهالي مركز العدوة شمال المنيا على جثة شاب بالظهير الصحراوي الغربي وسط ظروف غامضه تم نقله لمشرحة المستشفي.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من عمليات النجدة بالعثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات بالظهير الصحراوي الغربي بمركز العدوة.

انتقلت الأجهزة الأمنية والاسعاف لموقع الحادث، وتبين أن الجثة لشاب يدعى م. ش 20 سن عامل يقيم بإحدى قرى المركز ، وآثار الاصابات نتيجة طعنه بسلاح أبيض بمناطق مختلفة بالجسم.

تم التحفظ على جثة المجني عليه بمشرحة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية من التحريات لكشف ملابسات الواقع.