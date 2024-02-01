عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة شاب مجهول الهوية بجوار شريط السكة الحديد بالمنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

عثر أهالي مدينة المنيا على جثة لشاب بجوار شريط السكة الحديد ولم يتعرف عليها من أهالي المنطقة تم التحفظ عليها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق . 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة الاختصاص دائرة المركز.

محافظ المنيا يوجه بمتابعة 37 حالة اشتباه في تسمم غذائي بمركز العدوة

إصابة 37 شخصا باشتباه تسمم عقب وجبة فاسدة بإحدى قرى المنيا|التفاصيل الكاملة



على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية بجوار شريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان الاختصاص دائرة المركز حيث تبين أن الجثة لشاب محل إقامته بني مزار.

حيث رجحت التحريات سقوطه من أحد القطارات، جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بنشر أوصاف الجثة ورفع بصماتها للتوصل لأهليتها.

الأجهزة الأمنية بالمنيا التفاصيل الكاملة النيابة العامة تحرر محضر بالواقعة غرفة عمليات النجدة نقل الجثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين قضاة ومستشارين نوابا لرؤساء محاكم استئناف وابتدائية

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

إيحاء خادش | تدخل عاجل من الرقابة لتغيير اسم مسلسل

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

حقيقة توقف السد العالى عن إنتاج الكهرباء بسبب نقص المياه

نجم الزمالك يُفجّر مفاجأة بشأن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يوجه بمتابعة 37 حالة اشتباه في تسمم غذائي بمركز العدوة

ترشيحاتنا

بعد ارتفاع الأسعار غير المبرر.. تدخل حكومي عاجل لتخفيف العبء على المواطنين

بعد واقعة الراقصة حورية .. هذه العقوبة تنتظر المتورطين في الفسق والفجور

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

السفير البرازيلي بالقاهرة: 2.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع مصر

لماذا حثنا النبي على الغنيمة الباردة؟ ثواب كبير بدون مشقة

قفزة لمؤشرات البورصة بـ يناير 2024.. خبير أسواق المال يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال .. علامات شائعة تكشف الإصابة بمرض خطير

القوات المسلحة تنظم زيارة لقادة وضباط الشرطة وأسر الشهداء لمتحف القوات الجوية

انتبه .. الأكل الغلط يدمر الدماغ والمخ

بمعدل وفيات يصل إلى 100%.. علماء يثيرون الجدل بفيروس يشبه كورونا

فيديو

قرارات حكومية مهمة لمواجهة الدولار.. هل تنجح خطة السيطرة؟

من هو مدرب منتخب مصر القادم ؟ | اعرف التفاصيل

أساءت لوالدها أمام الجميع.. من هي صاحبة تريند الشارع اللي وراه

بسبب حمزة مون بيبي.. الفنانة المغربية دنيا بطمة تدخل السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ