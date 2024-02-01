العثور على جثة شاب مجهول الهوية بجوار شريط السكة الحديد بالمنيا

عثر أهالي مدينة المنيا على جثة لشاب بجوار شريط السكة الحديد ولم يتعرف عليها من أهالي المنطقة تم التحفظ عليها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة الاختصاص دائرة المركز.





على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية بجوار شريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان الاختصاص دائرة المركز حيث تبين أن الجثة لشاب محل إقامته بني مزار.

حيث رجحت التحريات سقوطه من أحد القطارات، جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بنشر أوصاف الجثة ورفع بصماتها للتوصل لأهليتها.