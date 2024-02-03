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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور آلاف الأقباط .. مطرانية ملوي بالمنيا تحتفل برحلة العائلة المقدسة بكوم ماريا.. شاهد

الاحتفال برحلة العائلة
الاحتفال برحلة العائلة المقدسة بملوي

احتفلت مطرانية ملوى للأقباط الأرثوذكس جنوب المنيا بمنطقة كوم ماريا بدير أبوحنس برحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر بحضور الأنبا الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين والأنبا أغابيوس مطران ديرمواس واللواء ا. ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى وعدد من القيادات الشعبيه والتنفيذية.

وبدأت الاحتفالية التي بدأت بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة وقام الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى بازاحة الستار عن مجسمات ضخمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتوسط الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسيه تزامنا مع انطلاق أسراب الحمام في إشارة ان مصر بلد السلام والأمان على مر العصور.

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وعزفت الموسيقى السلام الوطني والأناشيد القبطية وتمت إذاعة فيديو يحوي كلمات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن التآخي والمحبه بين المسلمين والأقباط.

وتضمنت الاحتفالية عرضا لتجسيد موكب العائلة على مراكب شراعية داخل النيل من البر الغربى حتى البر الشرقى وصولًا إلى منطقة الكرمة كما تم تقديم عرض مسرحي يجسد قصة قدوم العائلة المقدسة إلى مصر. 

يشار إلى ان احتفال كوم ماريا مُسجل على قائمة التراث الإنساني العالمي " باليونسكو" فقد مرّت العائلة المقدسة بإيبارشية ملوي في 4 محطات هي كوم ماريا وانصنا " الشيخ عباده حاليا" وقريتي ديروط أم نخلة والأشمونين

الاحتفال برحلة العائلة المقدسة بملوي
الاحتفال برحلة العائلة المقدسة بملوي
الاحتفال برحلة العائلة المقدسة بملوي
الاحتفال برحلة العائلة المقدسة بملوي
الاحتفال برحلة العائلة المقدسة بملوي
الاحتفال برحلة العائلة المقدسة بملوي
الاحتفال برحلة العائلة المقدسة بملوي
الاحتفال برحلة العائلة المقدسة بملوي
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر العائلة المقدسة إلى أرض مصر القيادات الشعبية والتنفيذية بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأقباط الأرثوذكس ملوي مطران ملوى مصر بلد السلام

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