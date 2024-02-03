توقيع الكشف على 1680 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالقطوشة في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توقيع الكشف الطبي على 1680 حالة خلال قافلة طبية بقرية القطوشة التابعة لمركز سمالوط على مدار يومين وتقديم العلاج بالمجان وذلك ضمن مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا والوصول لجميع المواطنين في أماكنهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تقريره أن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان في تخصصات مختلفة حيث شملت 222 حالة جراحة، 427 حالة أطفال، و267 باطنة، 95 نساء، و 80 أسنان، و215 جلدية، و158 أنف وأذن، و31 تنظيم أسرة ، و185 رمد، بالإضافة إلي إجراء 149 تحليلا متنوعا، و 8 حالات موجات صوتية، و 5 حالات أشعة عادية، و 148 كشف مبكر للضغط والسكر، و إجراء 10 حالات خلع أسنان ، وتحويل 7 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، إلى جانب عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 191 مترددا.