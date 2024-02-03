عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف على 1680 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالقطوشة في المنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توقيع الكشف الطبي على 1680 حالة خلال قافلة طبية بقرية القطوشة التابعة لمركز سمالوط على مدار يومين وتقديم العلاج بالمجان وذلك ضمن مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا والوصول لجميع المواطنين في أماكنهم.

6 ميداليات ذهبية و4 فضيات لنادي المنيا في بطولة الساندا للكونغ فو

تكريم مسئول أمن إدارة تعليم ملوى رجلا مثاليا على مستوي المنيا

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تقريره أن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان في تخصصات مختلفة حيث شملت 222 حالة جراحة، 427 حالة أطفال، و267 باطنة، 95 نساء، و 80 أسنان، و215 جلدية، و158 أنف وأذن، و31 تنظيم أسرة ، و185 رمد، بالإضافة إلي إجراء 149 تحليلا متنوعا، و 8 حالات موجات صوتية، و 5 حالات أشعة عادية، و 148 كشف مبكر للضغط والسكر، و إجراء 10 حالات خلع أسنان ، وتحويل 7 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، إلى جانب عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 191 مترددا.

6 ميداليات ا الرئيس عبد الفتاح السيسي أسامة القاضي محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تخصصات مختلفة قافلة طبية مجانية نادي المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

مفاجأة عاجلة بشأن انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

مدرب حراس المنتخب السابق: يجب التحقيق مع الشناوي والجهاز الطبي للفراعنة

ضربة جديدة لـ مرتضى منصور.. الدستورية ترفض دعوى بطلان تشجيع الصناعة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

موضوعات متعلقة

6 ميداليات ذهبية و4 فضيات لنادي المنيا في بطولة الساندا للكونغ فو

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يترأَّس الاجتماع الثاني لملتقى فتاوي الأقليات المسلمة

اركب MG 5 موديل 2024 "بحالة الزيرو" .. اعرف بكام ؟

لهذا السبب.. علي معلول يغيب عن التدريبات الجماعية مع الأهلي

بعد الهجمات الأمريكية.. جلسة طارئة للبرلمان العراقي

نذير شؤم.. بيسكوف: زيارات نولاند إلى كييف لا تنتهي على خير

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجوة زوجة ولي عهد الأردني تخطف الأنظار في قطر| شاهد

كأنهما توأم .. تعرف على شبيهة أنغام بعد ظهورهما معا

نانسي عجرم تستعرض رشاقتها في الرياض بجمبسوت لافت| شاهد

بوسي شلبي بجمبسوت مثير للجدل في عقد قران عمر عبدالعزيز| لن تتوقع سعره

فيديو

كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

السعودية تدلعنا.. نانسي عجرم تغير كلمات أغنيتها بحفل موسم الرياض

ترقب وحذر.. أسعار الذهب في الأسواق اليوم بعد قرار البنك المركزي

ماذا قال عبد الله السعيد بعد انضمامه لـ الزمالك؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ