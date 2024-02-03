بمشاركة دول عربية وأجنبية..محافظة المنيا تشارك بمعرض الجيزة الثاني للتراث والحرف اليدوية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مشاركة وحدة " أيادي مصر" بالمنيا فى معرض الجيزة الثاني للتراث والحرف اليدوية بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لاسيما الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات نظراً لدورها في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل.

أوضح المحافظ، أن المعرض يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية والتراثية وحماية الهوية المصرية وما تتميز به المحافظات من حرف ومنتجات يدوية والحفاظ عليها من الاندثار إلى جانب المساهمة في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، مؤكداً تقديم الدعم الكامل لكافة المشاركين لتحقيق العوائد الايجابية لهم من خلال التسويق الجيد للمنتجات المصرية محليا وعالميا التي تتميز بجودة عالية.

معرض الجيزة للتراث

يذكر أن المعرض ضم دول عربية وأجنبية هي " مصر، اليمن، الصين، بيرو، المغرب، فلسطين، السودان، سوريا" وبمشاركة 33 عارضا من محافظات مصرية " الجيزة، المنيا، الفيوم، الوادى الجديد، مطروح، المنوفية ، أسوان" حيث شاركت محافظة المنيا بالعديد من المنتجات اليدوية منها ( منتجات خشبية - خزف - السجاد اليدوي - فخار- منتجات الريزن والاكسسوار- منتجات المكرمية والكروشيه).

