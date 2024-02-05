برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة المنيا لطلاب الشهادة الإعدادية 2024
وقالت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أنه لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية ، الفصل الدراسي الأول ، يمكن الآن الدخول على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 من خلال https://natigabm.com/
ويتيح رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 من خلال https://natigabm.com/ لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 ، إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024
وتظهر على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا لطلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا بالدرجات وليس التقديرات أو الألوان
ويجد الطلاب على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا الدرجات والمجموع الكلي و حالة الطالب اذا كان ناجح ام راسب
وكان قد اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا لطلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا ، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية ٧٤,٢٦%، وذلك بحضور حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال الفصل الدراسي الثانى للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي، كما قدم المحافظ التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال الفصل الدراسي الاول .
وأكد المحافظ حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.
من جانبه، قال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ ١٠٤٤٣٢ طالبًا، حضر منهم ١٠١٣٨٦ طالبًا، وبلغت نسبة النجاح ٧٤,٢٦%.
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي
وينشر موقع صدى البلد رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس الذي تم إعلانه في المحافظات التي أعلنت اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 حتى الآن
- رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة القاهرة
- رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة الجيزة
- رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة الدقهلية
- رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة بورسعيد
- رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة مطروح
- رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة الاسكندرية
- رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة السويس
- رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة كفر الشيخ
- رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة الاسماعيلية
- رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة الوادي الجديد
- رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة شمال سيناء
تظلمات الشهادة الإعدادية
- يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها .
- يتم سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (٣٥) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات .
- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .
- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه
- بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .