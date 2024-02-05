برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة المنيا لطلاب الشهادة الإعدادية 2024

وقالت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أنه لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية ، الفصل الدراسي الأول ، يمكن الآن الدخول على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 من خلال https://natigabm.com/

ويتيح رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 من خلال https://natigabm.com/ لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 ، إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

وتظهر على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا لطلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا بالدرجات وليس التقديرات أو الألوان

ويجد الطلاب على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا الدرجات والمجموع الكلي و حالة الطالب اذا كان ناجح ام راسب

وكان قد اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا لطلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا ، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية ٧٤,٢٦%، وذلك بحضور حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال الفصل الدراسي الثانى للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي، كما قدم المحافظ التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال الفصل الدراسي الاول .

وأكد المحافظ حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

من جانبه، قال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ ١٠٤٤٣٢ طالبًا، حضر منهم ١٠١٣٨٦ طالبًا، وبلغت نسبة النجاح ٧٤,٢٦%.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي

وينشر موقع صدى البلد رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس الذي تم إعلانه في المحافظات التي أعلنت اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 حتى الآن

تظلمات الشهادة الإعدادية