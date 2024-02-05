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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور يناير بنسبة نجاح 88,73%

محافظ المنوفية يعتمد
محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2024 بنسبة نجاح    88,73  %  بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث بلغ عدد الحاضرين   80 ألفا و 971 طالبا.


كما اعتمد المحافظ  نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2024 بنسبة نجاح 73,81 %  وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين  42  طالبا ، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح   80,07 %  وتقدم للامتحان  3853  طالبا وحضر    3563  طالبا ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2024  بنسبة نجاح  72,73 %   حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان   11  طالبا ، كما تم إعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 96,8 % حيث بلغ عدد المتقدمين 125 طالبا .

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وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، كما وجه  الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة .
ومن جانبه أوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2024 بلغ 82 ألفا و 477 طالبا وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ، مشيرا إلى  أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني والانتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسي .

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