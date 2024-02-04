عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة مدينة السادات تشهد احتفالية يوم الوفاء لتكريم أعلام المنوفية

رئيس جامعة مدينة
رئيس جامعة مدينة السادات تشهد احتفالية يوم الوفاء لتكريم أعل

شهدت الدكتورة شادن معاويه، رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم الأحد، الإحتفالية التى نظمتها جمعية المساعى المشكوره بعنوان "يوم الوفاء والجزاء"، بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة لجامعة المنوفية لتكريم أعلام المنوفية وأبنائها من أوائل الخريجين، والنماذج المشرفة من أعلام المحافظة، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي.

ووجهت وزيرة التضامن الإجتماعي الشكر لرئيس الجامعة على كلمتها عن دور وزارة التضامن الإجتماعي الفعال والقائم داخل جامعة مدينة السادات وكافة الجامعات المصرية من خلال وحداتها حيث أكدت الوزيرة أن وزارة التكافل والتضامن الإجتماعى تؤمن بحق الجميع في العلم والمعرفة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

استهل الحفل بعزف السلام الجمهورى، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عرض نبذه عن نشأة وتاريخ الجمعية ودورها في نشر التعليم والثقافة بالمحافظة.

و أعربت الدكتوره شادن معاويه، رئيس جامعة مدينة السادات، عن خالص شكرها وتقديرها لوزيرة التضامن الإجتماعي الدكتوره نيفين القباج، ولوزارة التضامن الإجتماعي، وما حققته الوزارة علي أرض الواقع من خلال وحداتها في كافة الجامعات المصرية وبالأخص في جامعة مدينة السادات.

كما وجهت الشكر للجمعية والقائمين عليها حيث تعد الجمعية صرحا شامخا من صروح العمل الأهلي والتطوعي بما تقدمه من أنشطة مختلفة علي مدي تاريخ المحافظة ، مؤكدة علي دور الجمعية الرائد في النهوض بالتعليم بالمحافظة، فضلا عن غرس العديد من القيم في نفوس أبنائها الطلاب كحب الوطن وحب العمل والإنتماء من أجل رفعة البلاد وتقدمها .

وأعربت "معاويه" خلال كلمتها عن سعادتها بهذا الاحتفال الذي يعد بمثابة يوم "للوفاء والجزاء"، تقديراً وعرفانًا بالجهود المبذولة لأبناء المنوفية الأوفياء والذين قدموا كل نفيس وغال . 

كما وجهت كل الشكر والتقدير والعرفان لمؤسسى جمعية "المساعى المشكورة" لجهدهم وعطائهم فى سبيل تقديم رساله نحو خدمة المجتمع، لافتة إلى شعار الجمعية المميز والمعبر الذى لا يقتصر فقط على العطاء بل التنوير والوعى لشعب المنوفية.

جدير بالذكر أن التكريم يأتي تحت رعاية الدكتوره نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بحضور الدكتور صفوت النحاس، رئيس جمعية المساعى المشكورة، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وحضور عدد من الوزراء والمحافظين ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ورؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، ووزراء ومحافظى المنوفية السابقين، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من رجال الأعمال وممثلى المجتمع المدنى، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

فى نهاية الحفل أهدى رئيس الجمعية درعاً للدكتورة "شادن معاويه"، كما تم تكريم عدداً من أعلام المنوفية البارزين ورواد خدمة المجتمع، وتسليم شهادات للخريجين الأوائل بجامعة المنوفية ومدينة السادات والأزهر .

IMG-20240204-WA0016
IMG-20240204-WA0016
IMG-20240204-WA0017
IMG-20240204-WA0017
IMG-20240204-WA0018
IMG-20240204-WA0018
IMG-20240204-WA0019
IMG-20240204-WA0019
جامعة مدينة السادات وزيرة التضامن الإجتماعى جمعية المساعي المشكورة يوم الوفاء والجزاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

قرارات عاجلة من اتحاد الكرة بشأن فيتوريا والمنتخب

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

محمد صلاح مش موافق.. مفاجأة حول ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر

البنوك ترفع الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

ترشيحاتنا

قصر نابليون والحمام التركى مع المسجد العمرى.. صحيفة أمريكية توثيق جرائم إسرائيل بهدم كافة ملامح التاريخ داخل غزة وقصف المواقع الأثرية

تهديد بفيضانات عارمة وانهيارات.. كاليفورنيا تستعد لعاصفة قوية جديدة

بعد إقالة فيتوريا.. قرار عاجل من الجبلاية بشأن المدير الفني للاتحاد

قضى أكثر من 878 يوما خارج الأرض.. مفاجأة سارة لـ«رائد فضاء روسي»

مدرب مصري خليفة لـ فيتوريا .. من هو؟

لو بالمعاش.. كيفية الحصول على قرض بنك ناصر لشراء سيارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم أصالة "لحقت نفسي"

فستان جريء .. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص |شاهد

مبلغ صادم.. سعر vest محمد حماقي في حفله الأخير

اليابان.. تلميذة تنهي حياة زميلتها بطريقة بشعة والسبب صادم

فيديو

أنا كنت جعانة حب.. البلوجر أحلام عادل تعلن ارتباطها بصديقها

بدأت بإعدام الكتاكيت.. أزمة الأعلاف تشعل أسعار الدواجن

زلزال قوي في أسعار الذهب.. وتراجع كبير لعيار 24

نجا من الموت بأعجوبة.. مقطع فيديو لـ"شاب محظوظ" قفز من الطابق الـ15

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ