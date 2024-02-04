رئيس جامعة مدينة السادات تشهد احتفالية يوم الوفاء لتكريم أعلام المنوفية

شهدت الدكتورة شادن معاويه، رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم الأحد، الإحتفالية التى نظمتها جمعية المساعى المشكوره بعنوان "يوم الوفاء والجزاء"، بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة لجامعة المنوفية لتكريم أعلام المنوفية وأبنائها من أوائل الخريجين، والنماذج المشرفة من أعلام المحافظة، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي.

ووجهت وزيرة التضامن الإجتماعي الشكر لرئيس الجامعة على كلمتها عن دور وزارة التضامن الإجتماعي الفعال والقائم داخل جامعة مدينة السادات وكافة الجامعات المصرية من خلال وحداتها حيث أكدت الوزيرة أن وزارة التكافل والتضامن الإجتماعى تؤمن بحق الجميع في العلم والمعرفة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

استهل الحفل بعزف السلام الجمهورى، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عرض نبذه عن نشأة وتاريخ الجمعية ودورها في نشر التعليم والثقافة بالمحافظة.

و أعربت الدكتوره شادن معاويه، رئيس جامعة مدينة السادات، عن خالص شكرها وتقديرها لوزيرة التضامن الإجتماعي الدكتوره نيفين القباج، ولوزارة التضامن الإجتماعي، وما حققته الوزارة علي أرض الواقع من خلال وحداتها في كافة الجامعات المصرية وبالأخص في جامعة مدينة السادات.

كما وجهت الشكر للجمعية والقائمين عليها حيث تعد الجمعية صرحا شامخا من صروح العمل الأهلي والتطوعي بما تقدمه من أنشطة مختلفة علي مدي تاريخ المحافظة ، مؤكدة علي دور الجمعية الرائد في النهوض بالتعليم بالمحافظة، فضلا عن غرس العديد من القيم في نفوس أبنائها الطلاب كحب الوطن وحب العمل والإنتماء من أجل رفعة البلاد وتقدمها .

وأعربت "معاويه" خلال كلمتها عن سعادتها بهذا الاحتفال الذي يعد بمثابة يوم "للوفاء والجزاء"، تقديراً وعرفانًا بالجهود المبذولة لأبناء المنوفية الأوفياء والذين قدموا كل نفيس وغال .

كما وجهت كل الشكر والتقدير والعرفان لمؤسسى جمعية "المساعى المشكورة" لجهدهم وعطائهم فى سبيل تقديم رساله نحو خدمة المجتمع، لافتة إلى شعار الجمعية المميز والمعبر الذى لا يقتصر فقط على العطاء بل التنوير والوعى لشعب المنوفية.

جدير بالذكر أن التكريم يأتي تحت رعاية الدكتوره نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بحضور الدكتور صفوت النحاس، رئيس جمعية المساعى المشكورة، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وحضور عدد من الوزراء والمحافظين ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ورؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، ووزراء ومحافظى المنوفية السابقين، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من رجال الأعمال وممثلى المجتمع المدنى، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

فى نهاية الحفل أهدى رئيس الجمعية درعاً للدكتورة "شادن معاويه"، كما تم تكريم عدداً من أعلام المنوفية البارزين ورواد خدمة المجتمع، وتسليم شهادات للخريجين الأوائل بجامعة المنوفية ومدينة السادات والأزهر .

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