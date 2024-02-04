رابط نتيجة الفضل الدراسي الأول بجامعة عين شمس

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، إنه بمجرد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول يتم العمل على الانتهاء من أعمال التصحيح لسرعة إعلان النتائج.

وأضافت عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، أنه بعد الاعلان عن نتائج الترم الأول يفتح باب التقدم للالتماسات فورا، مؤكدة أن النتائج ستكون متاحة أمام الطلاب في بداية الأسبوع.

وأوضحت عميدة بنات عين شمس، أن نسبة النجاح تخطت 90% بمختلف الأقسام، وأنه سيتم إرسال النتائج للطلاب على البريد الاليكترونى، حيث تصل نتيجة كل طالبه على بريده الاليكترونى.



وقالت عميد كلية البنات جامعة عين شمس إن خطوات الحصول على النتائج هي كالآتي:

فتح منصة https://ums.asu.edu.eg/

اختيار كلية البنات وإدخال اسم المستخدم وكلمة السر والضغط على تسجيل دخول.

الضغط على لينك “متعلقاتي” واختيار الدرجات.

وأكد الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه سيتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجاري مرحلة البكالوريوس والتعليم المدمج ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال هذا اللينك اضغط هنا ، مؤكدًا أن النتائج ستكون متاحة أمام الطلاب خلال أيام قليلة.

وتشارك إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب - اللجنة العلمية لاتحاد طلاب الجامعة بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال في مهرجان ابداع 12 بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية وذلك تحت الإشراف الإداري للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب

تأتي مشاركة إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي في مجالات

١- الإبتكارات الهندسية والطاقة والسيارات الكهربائية .

٢- الأمن السيبراني والمعلوماتي .

٣- الشركات الناشئة وريادة الأعمال .

وذلك خلال الفترة من الثاني وحتى السابع من فبراير الجاري بتنسيق ا. طارق احمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب