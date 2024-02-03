بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة الترم الاول

حصل موقع «صدي البلد » علي رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الاول في محافظة البحيرة، والتى اعتمدتها قبل قليل الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ويمكن معرفة النتيجة برقم الجلوس، وكذلك وتوزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول ونهاية العام.

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ م بنسبة نجاح ٨٠.٣ ٪، بحضور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة.

واعتمدت نائب المحافظ أيضًا نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين ٢٧٩٤ طالبا وطالبة حضر منهم ٢٦٩٩ طالبا وطالبة، كما اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين حضر ١٢ طالبا ونجح ١٠ طلاب، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع نجح منهم ٤٥ من إجمالى ٥٤ طالبا وطالبة .

وتتقدم الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بالتهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنية لهم مزيد من التفوق والنجاح.

وقال يوسف الديب، مدير مديرية التربية والتعليم، إن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، وأشار أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام ١١١١٣٩ طالبا وطالبة، حضر منهم ١١٠٦٨٠ نجح منهم ٨٨٩١٢ بنسبة ٨٠.٣%