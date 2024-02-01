تموين البحيرة : ضبط 30 طن أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمركز الرحمانية تم ضبط ٤ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و٣ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير ٣ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و ٣ محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و محضرين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وبمركزى حوش عيسى وشبراخيت تم ضبط ١٥٢ كرتونة زيت و٢٠٠ صفيحة سمن و٢ طن مكرونة جميعهم مجهول المصدر .

وبمركزى وادى النطرون وبدر تم ضبط ٣٠ طن أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق قبل بيعها بالسوق السوداء و ٦٤ شيكارة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و ٣٠ كجم سكر وطن محسن زراعى و٥٠٠ كجم أسمنت مجهول المصدر كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و محضرين لبدالين تموينين لغلقهم المحال في أوقات العمل الرسمية.

وبحملة مماثلة بمركز ادكو تم ضبط ٦ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات ومخبزين لعدم الإلتزام بمواعيد التشغيل و ٦ مخابز لتوقفهم عن العمل بدون إذن مسبق، كما تم تحرير ١٢ محضر لعدم حمل شهادات صحية .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين