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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شابين دهساً أسفل عجلة قطار البحيرة

حادث قطار بالبحيرة
حادث قطار بالبحيرة

لقي شخصين مصرعهما دهسا أسفل عجلات القطار بمزلقان قطار سكة حديد كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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ورد إخطار إلى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال مستشفى الشاملة جثة شابين بعدما صدمه قطار عند مزلقان بنطاق المركز وحرر المحضر اللازم.

التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة محمد خيرى محمد ١٨ سنه جثه هامدة ، و احمد صلاح فايد ٢٢ سنه جثه هامدة و تم نقلهم بمشرحة مستشفي كفر لدوار ، وجار المتابعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

البحيرة أسفل عجلات القطار شرطة كفر الدوار صدمه قطار قطار سكة حديد كفر الدوار مستشفى كفر الدوار العام مستشفى الشاملة مدير أمن البحيرة

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