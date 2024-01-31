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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبة الغلال.. سيدة تنهي حياتها بإدكو في البحيرة

سيدة تنهي حياتها
سيدة تنهي حياتها بالبحيرة

وسوس لها الشيطان لتنهي حياتها وترتاح من تلك الحياة الممتلئة بالمشاكل، فخرجت من منزلها لتشتري "حبة حفظ الغلال"، وتناولتها لتنهي حياتها على الفور .

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شهدت محافظة البحيرة واقعة مؤسفة ، حيث أقدمت سيدة بإنهاء حياتها بقرص لحفظ الغلال داخل مسكنها بجوار الموقف القديم بمدينة إدكو ، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو ، بوصول "نسمة صبحي ، 30 عام"  ، وتقيم بدائرة المركز، مصابه بحالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة وتوفيت عقب وصولها للمستشفي ، و تم تحرير محضر بالواقعة .

تم نقل الجثة إلى مشرحة إدكو المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم.

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