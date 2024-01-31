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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة.. إطلاق قافلة تضم 13 سيارة محملة بالمواد الغذائية المدعمة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أطلقت اليوم محافظة البحيرة قافلة للسلع الغذائية تحت شعار "معاً ضد الغلاء" بالأسعار الإقتصادية المخفضة بنسبة تصل إلى ٢٥ ٪.

حيث قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتفقد تلك القوافل قبل إنطلاقها من مجمع دمنهور الثقافي بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس السكرتير العام المساعد و العميد أ.ح أمجد البنا المستشار العسكري للمحافظة و مجدى الخضر مدير مديرية التموين  مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية.

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نائب محافظ البحيرة: تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية

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و تضم القوافل ١٣ سيارة تشمل مختلف السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية وبنسب تخفيض ٢٥ ٪ والتى ستجوب مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

هذا وقد أكدت نائب محافظ البحيرة حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية جميع إحتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً مشيرةً إلى دعم المحافظة بالكامل لتنفيذ المزيد من المبادرات والتي توفر سلعاً غذائية ولحوم وأسماك ودواجن بأسعار مدعمة بهدف تقديم سلع غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق.

ووجهت بتكثيف الحملات الرقابية والبيطرية على الأسواق لضبط منظومة الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق.

البحيرة الحملات الرقابية السلع الغذائية الأساسية السكرتير العام المساعد مدير مديرية التموين نائب محافظ البحيرة معا ضد الغلاء مديرية التموين

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