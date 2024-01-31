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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة: تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

عقد المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة، اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بحضور محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أمجد البنا، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافى.

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وأكدت الدكتورة نهال بلبع، على ضرورة التصدى لظاهرة التعديات بالبناء المخالف بكافة أنواعه ومواجهة المعوقات التى تعرقل إتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة، مشيرة إلي أهمية دور المتغيرات المكانية فى أعمال الإزالات، مشددة على استمرار حملات إزالة التعديات وإلتزام رؤساء الوحدات المحلية بضوابط النيابة العامة وقيام موظفيهم بتحرير المحاضر بالضوابط المعمول بها لتحقيق المخالفة لأثرها القانونى و التصدى لكافة التعديات على أراضى وممتلكات الأوقاف.

كما شددت على تفعيل مبادرة تخفيض أسعار ٧ سلع غذائية أساسية والعمل على ضبط الأسواق و التصدى لارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية .

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بالاستعداد لموسم حصاد القمح بالمحافظة ومتابعة تجهيزات الشون والصوامع لإستقبال أعمال التوريدات أولاً بأول مع إعداد بيان بأعداد الشون والصوامع وسعتها التخزينية والإلتزام بالتعليمات المنظمة لإنتقال القمح بين المحافظات لتحقيق المستهدف توريده هذا العام.

كما تم استعراض بعض التقارير الخاصة بإدارات المحافظة للوقوف على الموقف الحالى بها ومنها عرض إدارة التخطيط والمتابعة لموقف الخطة الاستثمارية، وعرض إدارة أملاك الدولة لموقف (التعديات/ التقنين) وعرض إدارة التخطيط العمراني لموقف التصالح، وعرض المركز التكنولوجي للكم التراكمي، وكذا عرض تقرير عن الموقف التنفيذي لقانون المحال العامة قانون ١٥٤.

كما تم استعراض ومناقشة عدد من موضوعات وطلبات المجلس ومنها:

-الموافقة على تعديل قرار تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الداخلية لإنشاء مستشفى شرطة عليها بين محور الليثى و قيادة الإدارة العامة للمرور بدمنهور .

- الموافقة على استغلال قطعة الأرض المجاورة لمبنى الشبكات والمرافق.

وعلى هامش إجتماع المجلس التنفيذي وفى ضوء خطة المحافظة لتشجيع العناصر المتميزة، قامت نائب محافظ البحيرة بتكريم اللواء مدحت الزغد رئيس ومركز ومدينة أبو حمص و  أسامة داود رئيس مركز ومدينة بدر ، كريمة عاشور مدير مديرية الطرق والنقل و كامل غانم مسئول الإصلاح الزراعى  وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية والسعي المستمر لتحقيق أفضل المعدلات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

البحيرة إجتماع المجلس التنفيذي السلع الغذائية الأساسية السكرتير العام للمحافظة السكرتير العام المساعد الدكتورة نهال بلبع الوحدات المحلية خفض أسعار السلع الغذائية

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