إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في حريق شقة بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بينهم طفلتان شقيقتان بحالات اختناق، اليوم الثلاثاء، نتيجة نشوب حريق بشقة سكنية بقسم غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، يفيد بوقوع حادث ادعاء حريق بشقة سكنية نتيجة نشوب لهب من البوتاجاز، ما نتج عنه إصابة 6 أشخاص بينهم طفلتان شقيقتان باختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسفر الحريق عن إصابة كل من:- ت.ا، شهران، وشقيقتها ف.ا، سنتان، حرق سطحي باليد اليسرى، ا.ض، 27 عاما، ي.خ، 25 عاما، ا.م، 54 عاما، خ.ف، 60 عاما، وجميعهم مصابون بحالة اختناق، وتم نقلهم من خلال عدد من سيارات الإسعاف التي انتقلت إلى مكان الحادث، إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.