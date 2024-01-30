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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالصور.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

مصرع شخص وإصابة 2 أخرين بكسور وجروح بالجسم فى حادث إصطدام سيارة ملاكى بالنيوجرس بالطريق الزراعى السريع إتجاه القاهره بنطاق مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة بسبب إنفجار الإطار الأيمن الخلفى وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام لتلقى الإسعافات الأولية .

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
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وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع شخص و إصابة 2 أخرين  بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع تصادم سيارة .
 

وبالفحص تبين مصرع منة الله  ١٨ سنة، وإصابة كلا من : رحاب محمد  الخولى ٥٠ سنة، ومهند محمد ١٥ سنة وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الصحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

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