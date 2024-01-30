ضبط 300 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة جميع صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وفي هذا الإطار واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بجميع مدن ومراكز المحافظة، من خلال تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمركزى وادى النطرون وشبراخيت عن ضبط ٤ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و ٥ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و١٠ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و ٦ محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و ٣ محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين و عدم وجود سجل زيارات وقت المرور.

وفي حملة مماثلة بمركز أبو حمص تم ضبط ٣٠٠ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية و٤٠ عبوة مبيدات منتهية الصلاحية و١٥ شيكارة أعلاف مجهولة المصدر، كما تم تحرير ٣ محاضر لأصحاب محلات تجارية لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي و ٣ محلات لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت إدارة تموين كوم حمادة من ضبط ٩ مخابز لانتاجهم خبز ناقص الوزن و ٤ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.