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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم بدء التشغيل التجريبي لكوبري مزلقان أبو حمص الجديد

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

ينطلق اليوم، التشغيل التجريبي لكوبري مزلقان أبو حمص الجديد أعلى الطريق الزراعي السريع، وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الدولة لتطوير وتوسعة الطريق بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاة) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

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حيث يأتي ذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لإستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية بالإضافة إلى المحاور والكبارى باعتبارها الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

هذا وتؤكد الدكتورة نهال بلبع ، نائب محافظ البحيرة، أن الكوبرى، يعد نقلة حضارية ونوعية كبيرة ستحقق طموحات وأحلام أبناء المدينة ومرتاديها بعد فترة طويلة شهدت خلالها العديد من حالات التكدس والإزدحام والكثافات المرورية نظراً لوجود مدخل وحيد للمدينة على الطريق الزراعى يفصله محطة ومزلقان القطار.

وأشارت إلي أن تنفيذ الكوبري يأتي اتساقًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتى تمثل شرايين حياة وتنمية.

وأوضحت الدكتورة نهال بلبع، أن استهداف المحاور المرورية بالتطوير يتم وفق ايقاع سريع لما تمثله هذه المحاور من خطوة هامة لتحقيق الربط بين كافة المحافظات والمناطق بما ييسر حركة المواطنين والبضائع و يسهم فى دفع عجلة الاستثمار وبالتالى إيجاد فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي.

مؤكدة أن ما تشهده مِصر حاليًا تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يُعد إنجازا فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل فى جميع المجالات وكافه مناحى الحياة، مشيرة إلي أن قطاع الطرق والكبارى من المشروعات التى أولها السيد الرئيس إهتمامًا واسعًا نظراً لدورها المحوري فى عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة حاليًا.

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