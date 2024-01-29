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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 73 حالة تعد بنطاق 13 مركزا بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات وذلك ضمن الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

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شهدت مدن ومراكز المحافظة عدداً من الحملات ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 73 حالة تعدي بنطاق 13 مركز بإجمالى مساحة بلغت 9886 م٢ عبارة عن 3 حالات تعد بمساحة 2500 م2  برشيد و 10 حالات تعد بمساحة 1897 م٢ بدمنهور و 3 حالات تعد بمساحة 1645 م٢ بأبو المطامير و9 حالات تعد بمساحة 1480 م2 بالرحمانية و 6 حالات تعدي بمساحة 1040 م٢ بأبو حمص و5 حالات تعد بمساحة 325 م٢ بشبراخيت و 4 حالات تعد بمساحة  266 م٢ بالمحمودية ز 9 حالات تعد بمساحة 200 م٢ بالدلنجات و حالة تعد بمساحة 180 م٢ بكفر الدوار و 8 حالات تعد بمساحة 158 م٢ بحوش عيسى و حالتي تعد بمساحة 115 م2 بإدكو و 9 حالات تعد بمساحة 68 بوادي النطرون و 4 حالات تعد بمساحة 52 م٢ بكوم حمادة.

وشددت نائب المحافظ بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

البحيرة إزالة التعديات التعديات علي أملاك وأراضي الدولة الدكتورة نهال بلبع لحم نائب محافظ البحيرة نائب محافظ مراكز المحافظة محافظ البحيرة لازالة التعديات قرارات الإزالة

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