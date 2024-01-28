يوم واحد داخل عش الزوجية.. القصة الكاملة لمصرع عروس في الصباحية بالبحيرة

يوم واحد في عش الزوجية .. و لكن القدر اختار أن تكون العروس بـ الجنة ، واقعة تقشعر لها الأبدان، شهدتها محافظة البحيرة ، سيطر فيها الحزن علي أهالي مركز أبو حمص حيث لقيت عروس مصرعها وأصيب زوجها باختناق إثر تسريب من غاز البوتجاز داخل شقتهما بقرية الأثارية ، ليلة فرحهم وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والزوج إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.

بالصدمة والذهول إستقبل أهالي قرية الاثارية بدائرة مركز أبو حمص خبر وفاه العروسة يوم الصباحية فتحولت القرية من أصوات الفرحة و البهجية إلى صراخ و بكاء أهل العروس و جيرانها .

حيث قالت إحدي أقارب العروسة :" وجعتى قلبينا عليكى يا نرمين .. فرحهم كان امبارح وكنا سهرانين وفرحانين، وبعدين صبحنا الصبح أهله اتصلوا بيه قبل الضهر مردش عليهم، قلقوا عليه، طلعوا خبطوا على باب الشقة مردش فـ كسروا باب الشقة دخلوا لقوا زوجها مرمي في المطبخ ومراته مرمية في الصالة، وهي ماتت، بلغنا الإسعاف وهي في مشرحة المستشفى .

بالانتقال والفحص تبين من خلال تحريات المباحث سبب الوفاة تسريب غاز البوتجاز داخل شقتهما ، أدي إلى مصرع العروسة وإصابة زوجها باختناق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

البداية قد بتلقي مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع زوجة وإصابة زوجها باختناق نتيجة تسرب غاز البوتجاز داخل شقتهما بقرية الاتارية بدائرة مركز أبو حمص.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الامنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ، تبين مصرع نرمين رجب ، 21 سنة ، قرية قصر بولاد، وإصابة عبدالعزيز محمد ، 24 سنة، قرية الاتارية، وبالتحري تبين أن سبب الوفاة استنشاق غاز البوتجاز .