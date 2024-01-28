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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يوم الصباحية.. مصرع عروس وإصابة زوجها في اختناق بالغاز بالبحيرة

مصرع عروسة بالبحيرة
مصرع عروسة بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة ، واقعة مؤسفة سيطر فيها الحزن علي أهالي مركز أبو حمص حيث لقيت عروس مصرعها وأصيب زوجها باختناق إثر تسريب من غاز البوتجاز داخل شقتهما بقرية الأتارية ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والزوج إلى مستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم.

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البداية بتلقي مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع زوجة وإصابة زوجها باختناق نتيجة تسرب غاز البوتجاز داخل شقتهما بقرية الاتارية بدائرة مركز أبو حمص.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الامنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ، بالانتقال والفحص تبين مصرع نرمين رجب ، 21 سنة ، قرية قصر بولاد، وإصابة عبدالعزيز محمد ، 24 سنة، قرية الاتارية، وبالتحري تبين أن سبب الوفاة استنشاق غاز البوتجاز .

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

البحيرة الطب الشرعى تصريح بدفن تشريح الجثة مصرع عروس واقعة مؤسفة مركز أبو حمص محافظة البحيرة غاز البوتجاز

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