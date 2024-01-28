رفع 2700 طن قمامة ومخلفات في حملات بالبحيرة

أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة علي ضرورة استمرار حملات النظافة من الشوارع والميادين الرئيسية تزامنا مع سقوط الأمطار و رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية، وسقوط الأمطار، ووجهت بمتابعة اعمال تسليك وتطهير بيارات الصرف الصحى و صفايات الأمطار لتصريف مياه الأمطار لعدم تراكمها.

و قد شهدت شوارع المحافظة منذ صباح اليوم انتشار لمعدات شفط مياه الأمطار ، كما قامت الوحدات المحلية برفع حوالي 2700 طن قمامة ونقلهم للمقالب الوسيطة وكذلك كسح مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.



ومن جانب آخر نفذت الوحدات المحلية حملات لرفع الاشغالات من الشوارع لتيسير حركة المواطنين حيث تم رفع ١٨١ حالة إشغال طريق مخالف بنطاق المحافظة على النحو التالى ٥٨ حالة برشيد و ٥٦ حالة اشغال بوادى النطرون و بمركز أبو حمص ٦٧حالة اشغال ثابت ومتحرك .