تموين البحيرة: ضبط 1700 عبوة مواد غذائية ومياه غازية منتهية الصلاحية

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب/ مجدي الخضر - مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمركز شبراخيت تم ضبط ١٠٠٠ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية و٥٠٠ كجم أسمنت مجهول المصدر وكمية من المنظفات منتهية الصلاحية كما تم تحرير ١١محضر لعدم الإعلان عن الأسعار و ضبط ٣ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و٤ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و ٦ آخرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و مخبز لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.



وفي حملة مماثلة بمركز كفر الدوار تم ضبط ٣ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين تصرفا فى ٤٤ شيكارة دقيق بلدى مدعم و٤ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز لعدم نظافة أدوات العجين

وفي مركز دمنهور تم ضبط ٧٠٠ عبوة مياة غازية منتهية الصلاحية و٤٥ شيكارة علف مقلدة لأسماء ُكُبرى بالإضافة لضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٨ جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و مخبزين تصرفا فى ١٤ شيكارة دقيق بلدى مدعم و ٧ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن كما تم تحرير ٥ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.