ضبط عدد من أسطوانات الغاز داخل مصنع طوب لاستخدامهم فى غير أغراضهم بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز كوم حمادة، أسفرت عن ضبط عدد 150 أسطوانة غاز كبيرة زنه 25 كيلو داخل أحد مصانع الطوب قام صاحبه بتجميعهم لإستخدامهم في غير الأغراض المخصصة لها، حيث تم التحفظ عليها وتحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

ويأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.