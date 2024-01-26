أمطار غزيرة تضرب البحيرة والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

شهد عدد من مدن ومراكز محافظة البحيرة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، بالتزامن مع نوة الكرم التي تضرب البلاد خلال الأيام الحالية.

ومن جانبها قالت الدكتورة نهال بلبع، محافظ البحيرة، إن جميع المعدات انتشرت على الفور بعد نزول الأمطار، وفقا لخطة العمل المحددة مسبقا للتعامل مع أي تجمعات مياه على الفور، والحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، وذلك بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أن درجة الاستعداد التام مستمرة وكذلك المتابعة الدورية للطرق الرئيسية ورفع التجمعات أولا بأول لانتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة باتخاذ اللازم ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار.

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