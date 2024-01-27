تنمية مهارات وورش علوم وتحسين اللغات في أجازة نصف العام بمكتبة دمنهور

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور مجموعة متنوعة من ورش الأشغال الفنية واليدوية استفاد منها مع بداية إجازة نصف العام الدراسي مايقرب من ٢٠٠ طفل وطفلة.

أقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واستمراراً لتقديم الأنشطة المتنوعة والمفيدة خاصة خلال أجازة نصف العام لتنمية المواهب المختلفة لدي الأطفال والشباب والنشىء ومحاولة إكتشافها وتنميتها وكذا إستغلال طاقاتهم وأوقات فراغهم.

واستمتع الأطفال بورش الأشغال يدوية و الرسم و مسرح العرائس وألعاب وجلسات الايروبكس.

وقد أولت المكتبة اهتماماً خاصاً هذا الأسبوع بورش تحسين اللغة الانجليزية للاطفال، كما أقيمت ورشة تحدث وكتابة وتفكير نقدي لفيلم Jinxy Jenkins and Lucky Lou

Grades 5 &6.

كما أقامت المكتبة فعالية ترفيهية بعنوان "مهرجان الدوناتس" حيث استمتع الاطفال بطريقة عمل الدوناتس ضمن ورش التدبير المنزلى، بالاضافة الى ورشة عمل الميداليات بخيط المكرمية.

وشملت ورش العلوم الترفيهية هذا الأسبوع ورشة عمل مجسمات لأعصاب اليد و ورشة عمل حقيبة الاسعافات الاولية والتعرف على محتوياتها.

وأشار أحمد الهواش مدير المكتبة أنه يتم تقديم هذه الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة بدمنهور وفروعها في فترات صباحية ومسائية لخدمة أبناء المحافظة وسيتم الإستمرار بالعمل في هذه الأنشطة طوال فترة أجازة نصف العام.