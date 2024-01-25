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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ملتقي لأعضاء برلمان الشباب بالبحيرة للتدريب على آليات واختصاصات نموذج مجلس النواب

ملتقي برلمان البحيرة
ملتقي برلمان البحيرة

شددت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تطوير الخدمات الشبابية، لصقل الفكر السياسي والثقافي لتتماشي مع استراتيجية الدولة المصرية .

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نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة إدارة البرلمان والتعليم المدني بحضور الدكتور محمد حلمي خبير بمجلس النواب، الملتقي البرلمانى لأعضاء برلمان الشباب بالبحيرة اليوم للتدريب  على آليات واختصاصات نموذج مجلس النواب  ، إجراءات وضوابط افتتاح الجلسة وادارتها وانهائها ،  والتدريب على عقد جلسة برلمانية ، اعداد محفظة (رئيس الجلسة) والتدريب على ادارتها ، انعقاد الجلسة في صورتها النهائية.

و أشار  إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة إلى انه سيتم تنفيذ مثل هذه اللقاءات والملتقيات التي تفيد تطوير الخدمات الشبابية، وتصقل الفكر السياسي والثقافي وتتمشي مع استراتيجية الدولة المصرية وأهدافها البناءة للدولة المصرية.

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