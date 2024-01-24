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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1152 مواطنا ضمن فعاليات قافلة طبية مجانية بالبحيرة

قافلة طبية بالبحيرة
قافلة طبية بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية بوحدة الجنابهه بحوش عيسى على مدار يومين تم خلالها الكشف على 1152 مواطنًا مجانا ، من خلال وجود 8 عيادات طبية.

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وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة عيادة الباطنة 295 حالة و عيادة الأطفال 262 حالة و الجراحة 152 و النساء 133 حالة وتنظيم الأسرة 29 و العظام 181 حالة و الجلدية 100 حالة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

كما تواجد بالقافلة وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة.

يأتي ذلك في إطار الإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني محافظة البحيرة وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان.

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