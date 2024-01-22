ضبط 164 بطاقة تموينية بالبحيرة لتحقيق أرباح غير مشروعة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

قاد كامل غطاس السكرتير العام المساعد، حملات تموينية مكبرة بمراكز كفر الدوار وإدكو ورشيد بحضور مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية و مفتشى مراقبة الأغذية بمديرية الصحة.

وأسفرت الحملات عن ضبط ٤ مخابز لتصرفها فى كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم و تحرير ٣ محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و٣ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن بالإضافة إلى ضبط مخبزين قاما بتجميع ١٦٤ بطاقة تموينية .

كما تم تحرير ١٠ محاضر لعدم حمل شهادات صحية و ٥ محاضر لعدم إستيفاء الإشتراطات الصحية و غلق ٤ مراكز طبية لوجود خطر داهم على الصحة العامة و وجود مصدر للتلوث .

ومن جانبه، شدد السكرتير العام المساعد، على أهمية استمرار وتكثيف الحملات التموينية بهدف ضبط الأسواق وحماية اقوات المواطنين من جشع بعض التجار والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على توافر السلع وبخاصًة السلع الإستراتيجية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.