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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المركز التكنولوجي برشيد.. نقلة نوعية على مستوى الخدمات

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

تفقد اليوم كامل غطاس السكرتير العام المساعد بحضور اللواء ياسر مهنا الدميني  رئيس مركز ومدينة رشيد ، ومجدى الخضر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية  المركز التكنولوجى برشيد للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين حيث  تابع الأعمال الجارية وتقديم التسهيلات فى كافة القطاعات.

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وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على دور المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات والفصل بين مؤدى الخدمة ومتلقيها وتحقيق مبدأ الشفافية بالإضافة إلى سرعة إنهاء المعاملات وتسهيل أداء الخدمة عبر شباك واحد والتواصل مع المواطنين بشكل حضاري وسريع.

وفي إطار الجولات الميدانية المستمرة بكافة مدن ومراكز المحافظة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى القطاعات، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل ما يعترضها من معوقات والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوها.

البحيرة السكرتير العام المساعد الدكتورة نهال بلبع الخدمات المقدمة للمواطنين الموقف التنفيذى رئيس مركز ومدينة مديرية التموين نائب محافظ البحيرة مصرع شقيقتين مركز ومدينة رشيد

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