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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف فرعيات شارع الجمهورية بحوش عيسى بتكلفة تتجاوز 4 ملايين جنيه

رصف الطرق بالبحيرة
رصف الطرق بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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 وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى برئاسة عمر لبيب، بمتابعة أعمال رصف فرعيات شارع الجمهورية ومنطقة القضيب ، الباشا ،السماك ، ضمن الخطة الاستثمارية بطول ١٠ كم بتكلفة إجمالية ٤ مليون و ٥٠٠ ألف جنية وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.

وشددت نائب محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ.

البحيرة الدكتورة نهال بلبع رصف ورفع كفاءة رؤساء الوحدات المحلية رفع كفاءة الطرق محافظ البحيرة

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