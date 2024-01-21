عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة .. ضبط كميات من السولار لتحقيق أرباح غير مشروعة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

txt

بالصور..إصابة 5 أشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص بالبحيرة

txt

صحة البحيرة تشارك فى ضبط كمية من المخلفات الطبية الخطرة بدمنهور

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز حوش عيسي، أسفرت عن ضبط محطة تموين سيارات قام صاحبها بتجميع كميات من السولار تقدر بـ 49 ألف لتر من السوق السوداء وذلك لإعادة بيعهم وتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

يأتى ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

البحيرة تكثيف الحملات التموينية حملات التموين حملة تموينية مديرية التموين والتجارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

240 مليار جنيه هدية للمصريين| «المالية»: زيادة في مرتبات الموظفين مع بداية 2024

ترشيحاتنا

بعد زيادة سعر الرغيف السياحي|هل سيتم رفع ثمن العيش المدعم.. شعبة المخابز تجيب

البابا فرانسيس يدعو إلى إطلاق سراح الراهبات والرهائن المختطفين في هايتي

مواقع الاحتلال العسكرية في مرمى نيران المقاومة في لبنان وغزة

شيرين عبدالوهاب توضح سبب عدم حضورها للنيابة في سب منتج شهير

هتاخد أجر مضاعف.. بشرى للموظفين يوم 25 يناير 2024

جيش الاحتلال يشن أحزمة نارية بمحيط مستشفى الأمل في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"بحبك".. صور رومانسية لـ منى زكي وأحمد حلمي |شاهد

خطأ فادح في فستان إنجي علي يعرضها للانتقاد| شاهد

شاهد .. برجر الجراد يثير جدلا في السعودية وسعره مفأجاة

فستان مجسم.. ميريهان حسين تسحر جمهورها بإطلالتها في joy awards

فيديو

التراويح والتهجد والاعتكاف.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلوات بالمساجد في رمضان

انفصل عن زوجته.. رد صلاح محسن على اتهامه بالخيانة وتسريب محادثات فاضحة

توجيهات رئاسية.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

أمطار وتقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ