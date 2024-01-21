تموين البحيرة .. ضبط كميات من السولار لتحقيق أرباح غير مشروعة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز حوش عيسي، أسفرت عن ضبط محطة تموين سيارات قام صاحبها بتجميع كميات من السولار تقدر بـ 49 ألف لتر من السوق السوداء وذلك لإعادة بيعهم وتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

يأتى ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.