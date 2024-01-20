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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة البحيرة تشارك فى ضبط كمية من المخلفات الطبية الخطرة بدمنهور

صحة البحيرة
صحة البحيرة

نجحت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بالتنسيق مع مجلس مدينة دمنهور وشرطة المرافق وجهاز شئون البيئة بالمحافظة، في ضبط كمية من المخلفات الطبية الخطرة بنطاق مدينة دمنهور .

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وترأس الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره، فريقا من مديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية (إدارة المستشفيات- صحة البيئة - النفايات) للمشاركة فى ضبط كمية من المخلفات الطبية الخطرة .

ووجه باستمرار تكثيف المرور والإشراف على المنشآت الطبية الخاصة، وحصر المتعاقد منها، ومتابعة التطبيق السليم لمنظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

وأكد على الاهتمام بمنظومة النفايات، وعمل الصيانة الدورية للمحارق وسيارات نقل النفايات الطبية الخطرة، وأهمية الحفاظ على الصحة العامة.

وفى هذا الصدد ناشد الدكتور وكيل الوزارة ، المواطنين بأنه عند وجود أى مخالفات خاصة بالمخلفات الطبية الخطرة، يجب اخطار مديرية الصحة بالبحيرة فورًا ، من خلال رسائل الصفحة الرسمية لمديرية الصحة بالبحيرة ، أو عن طريق الإتصال بأرقام الطوارئ ، وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، ورفع الوعي وتنمية الحس البيئي للجميع، وذلك من خلال الأرقام التالية:

🔴واتس آب غرفة الطوارئ (01000331715)
🔴أرضى غرفة الطوارئ ( 0453216134 )

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