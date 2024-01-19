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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تستقبل وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

استقبلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بمكتبها بديوان عام المحافظة بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) برئاسة عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا ونصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو في جمهورية مصر العربية و محمد يعقوب مساعد ممثل الفاو في مصر و حسين رأفت مدير مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع البيولوجي و أشرف الصادق   المستشار الفني لتنفيذ المشروع و ايمن الطوخي منسق المشروع لمحافظة البحيرة  ومحمد محجوب  رئيس مركز ومدينة ادكو.

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وأكدت نائب محافظ البحيرة على تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجى الزراعي والذي يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحسين الإنتاجية الزراعية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والزراعية،  مشيدة بالجهود المبذولة في مجال تطبيق نظم الزراعة الذكية مناخيا واتباع الأساليب الزراعية المناسبة للتعامل مع الملوحه وتداخل مياه البحر في الدلتا.

وأشاد الدكتور عبد الحكيم الواعر بالجهود الكبيرة التي تبذلها محافظة البحيرة في دعم مسيره التنمية والدعم الذي تقدمه الحكومة الكندية.

كما تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول أفضل السبل لتنفيذ المشروع والتركيز علي بعض القطاعات المهمة ومنها قطاع نخيل البلح والتمور والنظر في المزيد من التعاون لتنفيذ مشروعات تنمية شاملة ومستدامة في مجالات الزراعة والبيئة والسياحة البيئية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2050.

البحيرة الدكتورة نهال بلبع التنوع البيولوجي التنمية المستدامة مساعد ممثل الفاو منظمة الأغذية والزراعة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو نائب محافظ البحيرة

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