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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة .. إنطلاق قافلة دعوية مكبرة بمركز المحمودية

إنطلاق قافلة دعوية
إنطلاق قافلة دعوية مكبرة بمركز المحمودية بالبحيرة

إنطلقت اليوم بمركز ومدينة المحمودية فعاليات القافلة الدعوية المكبرة التي نظمتها مديرية الأوقاف بالبحيرة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

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حيث تضمنت فعاليات القافلة عقد اجتماع مع أئمة أوقاف المحمودية وعقد مقرأة قرآنية للأئمة وإقامة مقارئ قرآنية للجمهور والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل.

وذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، وبحضور الشيخ محمد رجب خليفة وكيل المديريةو فضيلة الشيخ حامد خليفة عيسوي  مدير الدعوة وفضيلة الشيخ عبدالمجيد الكرماني مدير الإدارات.

يأتى ذلك بالتزامن مع  إفتتاح مسجد غلول بكفر مساعد بإيتاي البارود بتكلفة مليون و 200 ألف جنيه.

 أشادت الدكتورة نهال بلبع بجهود وزارة الأوقاف وكافه المؤسسات الدينية فى تنظيم الأنشطة الدينية والدعوية والتثقيفية لنشر الفكر الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التثقيفيـة والتوعوية والتى تستهدف كافة فئات المجتمع من مختلف الاعمار.
خاصه من الشباب والأطفال لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع.

البحيرة المؤسسات الدينية القافلة الدعوية انطلاق قافلة المفاهيم المغلوطة دمنهور ا سكرتير العام بالبحيرة مديرية الأوقاف بالبحيرة

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