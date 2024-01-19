افتتاح مسجد زغلول بالبحيرة بتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه

تم اليوم افتتاح مسجد زغلول بكفر مساعد بإيتاي البارود على مساحة 205 م2 و بتكلفة إجمالية مليون و 200 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " مجتمع بلا إدمان" المخدرات طريق الهلاك أن من أجًل نعم الله تعالى على الإنسان نعمة العقل، فهو آلة الفهم، وأساس الفكر والتأمل والتدبر، ومناط التكليف، وسبيل الهداية.

لذلك كان حفظ العقل أحد الكليات الست التي أكد على حفظها الشرع الحنيف، فجاء الأمر المشدد بصيانة العقل من كل ما يؤدي الى افساده والاضرار به، وتحريم كل ما يؤثر عليه، أو يخرجه عن وعيه وادراكه كالخمر، والمخدرات وسائر المكسرات.

ووضع الشرع الحنيف سياجا منيعا لحفظ العقل يشمل تحريم كل ما من شأنه أن يضر به، مهما استحدث له من أسماء، ومهما كان قليلا أو كثيرا.