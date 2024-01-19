متابعة الأعمال الجارية بمشروع إنشاء خليتي دفن صحي بمركز بدر

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن المنظومة البيئية تلقى دعماً ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعاون وتنسيق كامل بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة لدعم كافة البرامج التنموية والمشروعات على أرض المحافظة ويشهد القطاع البيئي تطوراً ملحوظاً بكافة مجالاته من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر ووضعها على الساحة الإقليمية والعالمية في المجال البيئي.

وقامت أماني نوار مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة و محمد لبدة مختص بإدارة البيئة بمتابعة أعمال الجارية ضمن المرحلة الثانية لمشروع إنشاء خليتين دفن صحي بمركز بدر والمقام على مساحة حوالي ٣٠ فدان والذي يتم تنفيذها من قبل الهيئة العربية للتصنيع وذلك بحضور ا/ خالد قنديل - المدير المسئول عن المدفن.

وجار أعمال العزل بخلية رقم ٢ بطبقة أولية من جيوتكستايل بسمك ٣٥٠ جرام لكل متر ثم طبقة بولي إيثيلين عالي الكثافة ثم طبقة أخيرة من جيوتكستايل بسمك ١٠٠٠ جرام لكل متر وجاري فرد طبقة القاع والميول للخلية رقم ٣ وتم إنشاء بحيرة التبخر لتجميع سائل الرشيح.